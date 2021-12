Rumeli Kanaat Önderleri, İstanbul'da bir araya geldi

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İş adamı, siyasetçi, doktor ve siyasetçi gibi kanaat önderlerinden oluşan Rumeli Kanaat Önderleri İstanbul Sarıyer'de bir araya geldi.

İstanbul Sarıyer'de iş adamı, siyasetçi, doktor ve siyasetçi gibi kanaat önderlerinden oluşan Rumeli Kanaat Önderleri

grubu bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülen Aksu Türker, "Rumeli Kanaat Önderleri Grubu, siyasette ve toplumun ileri gelenlerinde Rumeli olanların bir araya geldikleri ve Rumeli ve Balkanlar adına bir şeyler yapmaları, onun tanıtımını yapabilmek için bir araya geldikleri topluluk. Ayda bir defa toplanıyorlar, içlerinde çeşitli siyasetçiler var, rektörler var, iş insanları ve eski sivil toplum kuruluşları başkanları var. Bu amaçla toplanmış bir topluluk" şeklinde konuştu.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Altepe ise, "Bildiğiniz gibi Rumeli yüzyıllarca ecdadımız tarafından yönetilmiş, bizim evlad-ı Fatihin topraklarımız. Şu anda da ülkemizin her köşesinde Rumeli'den göç etmiş olan. muhacir, dediğimiz hemşehrilerimiz bulunmakta. ve bu konuda da özellikle başta Marmara Bölgesi, Bursa ve İzmir tüm bölgenin en heyecanlı üretim merkezi olan bu bölgede ve tüm Türkiye'de etkin bir nüfus. Bizim de hedefimiz özellikle her alanda etkin olan ve gerçekten üretken olan, sanatkar olan her türlü becerili insanın, birikimli insanın yetiştiği Balkanlarla ilgili olarak bu Balkan camiasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak. Özellikle bu Rumeli kanaat önderleri bir çatı kuruluşu veya herhangi bir dernek bölgesel çalışan dernekler gibi değil. Onların hepsinin de kapsayan ve daha çok özellikle eski yöneticilerimiz, eski bakanlarımız valilerimiz, belediye başkanlarımız burada tüm değişik kademelerde üst düzey görev yapmış olan bir yöneticilerimizden oluşuyor. Daha çok yani abileri camianın diyelim" dedi.

İşadamı ve Tek Rumeli TV'nin sahibi Atilla Baykal da, "Rumeli kanaat önderleri Balkanlardan Türkiye'ye göç etmiş Rumeli toplumunun yüzyıllarca bin dokuz yüz on iki Balkan Savaşı'ndan bu yana göç eden bütün Rumeli toplumunun kendi aralarında görev yapmış, kanaat önderleri dediğimiz, eskiden Türkler de vardı ya aksakallılar, toplantılar yapardı. Biz de burada yaşça belli bir yere gelmiş görev yapmış bakanların, milletvekillerin, belediye başkanların ve akademisyenlerin, tarihçilerin bir araya gelip de kurmuş olduğu bir kuruluş oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

