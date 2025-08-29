Rumeli Hisarı, hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?

Rumeli Hisarı, hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?
Güncelleme:
Güven Bana yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. Peki, Rumeli Hisarı, hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Güven Bana, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, Rumeli Hisarı, hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?

RUMELİ HİSARI, HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR?

A: Fatih Sultan Mehmed

B: Yavuz Sultan Selim

C: Kanuni Sultan Süleyman

D: II. Abdülhamid

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak güven ve strateji temelli farklı bir yarışma konsepti sunuyor. Yarışmanın temel unsurları şöyle şekilleniyor: Daha önce hiç karşılaşmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya geliyor ve 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Katılımcılar, bilgi sorularına verdikleri doğru cevaplarla ödül havuzunu genişletiyor. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

Yarışmanın en kritik yönü ise güven faktörü. Yarışmacılar belirli anlarda butona basarak yarışmadan çekilip, mevcut ödülün tamamını tek başına alabiliyor. Bu tercih, diğer yarışmacının eli boş kalmasına neden oluyor. Yarışmacılar isterlerse karşılıklı güvenle yola devam edip ödülü paylaşmayı da seçebiliyor. Bu karar anı, yarışmanın en yüksek gerilimli anlarını oluşturuyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve onların tepkileri, programın duygusal yoğunluğunu artırıyor.

Güven Bana'da sadece bilgi değil, aynı zamanda karşı tarafa duyulan güven ve doğru zamanda yapılan stratejik hamleler belirleyici rol oynuyor.

