Rum lider Putin'den Türkiye'nin çalışmalarının durdurulması ve Kapalı Maraş'ın açılmaması için...
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Rum lider Putin'den Türkiye'nin çalışmalarının durdurulması ve Kapalı Maraş'ın açılmaması için...

KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilerleyişinin durdurulması ve Kapalı Maraş'ın açılmaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

Rum lider Putin'den Türkiye'nin çalışmalarının durdurulması ve Kapalı Maraş'ın açılmaması için...
31.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:30

KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilerleyişinin durdurulması ve Kapalı Maraş'ın açılmaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Anastasiadis'in Putin'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması ve Kapalı Maraş bölgesinin açılmaması için yardım istediği öğrenildi. Rum yönetimi lideri Anastasiadis, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çalışmalarının da engellenmesini istedi. Putin ile Anastasiadis'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rusya'nın Türkiye konusunda devreye gireceğini söyledi. Putin'in Doğu Akdeniz'deki krizin yatıştırılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyleyen Kusios, "Putin bu konuda söz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşüncelerimizi ileteceğini söyledi" dedi.  

KAPALI MARAŞ AÇILMASIN

Putin'in de yaşananlardan endişe duyguğunu söylediğini belirten Rum Sözcü, "Putin, Rusya'nın daima anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ilkeleri temelindeki müzakereler aracılığıyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı. Görüşmede, Anastasiadis'in Kapalı Maraş bölgesinin açılmaması gerektiği yönünde düşüncelerini de ortaya koyduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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