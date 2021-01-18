Rum lider Anastasiadis'e ikinci doz aşı vuruldu
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Rum lider Anastasiadis'e ikinci doz aşı vuruldu

18.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:47
Rum lider Anastasiadis'e ikinci doz aşı vuruldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis'e Latsia Sağlık Merkezi'nde Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozu uygulandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis'e Latsia Sağlık Merkezi'nde Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozu uygulandı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de aşı uygulaması başladı. Rum lideri Nikos Anastasiadis, 28 Aralık'ta Latsia'daki Sağlık Merkezi'nde Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptırmıştı. Konuyla ilgli konuşan Anastasiadis, "Aşı bizi koruyacak ve bize yaşama hakkı verecek" dedi.


Rum lider Anastasiadis'e ikinci doz aşı vuruldu
Rum lider Anastasiadis'e ikinci doz aşı vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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