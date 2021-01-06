Ruju da turuncu mu acaba?
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Ruju da turuncu mu acaba?

06.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:09
Ruju da turuncu mu acaba?

İlk bakışta foto üzerine emoji ile oturtulmuş gibi duran maske, maskenin parçası gibi duran ama kendi tercihiyle takılmış o küpeler, üstelik üzeri "kürklü!"...O korkunç ötesi manto ve C vitamini edasıyla turuncular içinde bu halde ortalıkta dolaşan bir Hande Acar.Yok ben artık ümidimi kaybettim.

İlk bakışta foto üzerine emoji ile oturtulmuş gibi duran maske, maskenin parçası gibi duran ama kendi tercihiyle takılmış o küpeler, üstelik üzeri "kürklü!"...

O korkunç ötesi manto ve C vitamini edasıyla turuncular içinde bu halde ortalıkta dolaşan bir Hande Acar.

Yok ben artık ümidimi kaybettim. Yazsak da, çizsek de sabit fikiri kırmak imkansız. Pes ediyorum!

Kaynak: Hürriyet

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