Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kalaba yolu üzerinde bir araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos-Kalaba yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan F.E., Y.Y., M.A.isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 6136 sayılı "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR