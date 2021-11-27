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Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Tekirdağ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafında yapılan yol uygulamasında 3 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tekirdağ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafında yapılan yol uygulamasında 3 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 3 Adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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