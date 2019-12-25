Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı
Çalışmalardan görütnüler İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.
25.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:56
Çalışmalardan görütnüler
İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması
Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.
Kaynak: AA