Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı
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Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı

Çalışmalardan görütnüler İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.

25.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:56
Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı

Çalışmalardan görütnüler

İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması

Vali yardımcısı 'nın açıklamaları - Zonguldak'ın ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı
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