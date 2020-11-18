Ruhani'den "Biden döneminde ABD'yle tehdit ortamından fırsat ortamına geçileceği" mesajı
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Ruhani'den "Biden döneminde ABD'yle tehdit ortamından fırsat ortamına geçileceği" mesajı

18.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:24
Ruhani'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden hükümetinin göreve gelmesiyle ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden hükümetinin göreve gelmesiyle ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin Biden ile yeniden uluslararası kurallara döneceğini ve bununla birlikte şartların da değişeceğini savunan Ruhani, "ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde şartların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle dediğimizde bazıları hemen 'ABD ile müzakere etmek istiyorsunuz' diyor. Hayır mesele ABD ile müzakere değil." ifadelerini kullandı.

İran'da bazı kesimlerin hükümeti eleştirmek için ABD'yi akladığını belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD hükümetini aklamayın. Bu, katil bir hükümettir. Neden onu aklamak istiyorsunuz? ABD'nin son hükümeti teröristti. Bazıları onu bedavadan temize çıkarıyor. Yabancı basın para aldığı için onu temize çıkarıyor. Ancak bazıları hükümete (İran) zarar vermek ve 2021'deki seçimlere ortam hazırlamak için bedavaya ABD hükümetini işlediği suçlardan aklıyor. Toplumda karamsarlık ve ümitsizlik oluşturmak milli ihanettir."

Ruhani ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren kısıtlamaların başlayacağını hatırlatarak, bu süreçte geçim sıkıntısı çeken yaklaşık 10 milyon aileye aylık 100 bin tümen (30 TL) nakdi yardım ve bir milyon tümen (300 TL) kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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