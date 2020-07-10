Rubato Grubu'nun solisti darp ettiği iddia edilen genç kızın avukatından açıklama Rubato Grubu'nun solisti darp ettiği iddia edilen genç kızın avukatından açıklama Avukat Fatih Uzun; " Soruşturma derinleştirildiğinde şüphelinin ne kadar ağır suçlar işlediği anlaşılacaktır" Rubato grubunun solisti Özer Arkun'dan kendisini darp ettiği nedeniyle şikayetçi olan sevgilisi B.Y.

Rubato Grubu'nun solisti darp ettiği iddia edilen genç kızın avukatından açıklama

Avukat Fatih Uzun; " Soruşturma derinleştirildiğinde şüphelinin ne kadar ağır suçlar işlediği anlaşılacaktır"

İSTANBUL - Rubato grubunun solisti Özer Arkun'dan kendisini darp ettiği nedeniyle şikayetçi olan sevgilisi B.Y.'nin avukatı Fatih Uzun, olaya ilişkin açıklama yaptı. Avukat Uzun, "Soruşturma genişletilip, derinleştirildiği takdirde şüphelinin ne kadar ağır suçlar işlediği anlaşılacaktır" dedi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un Temmuz 2019'dan bu yana beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi B.Y., Arkun'un kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan suç duyurusunun ardından Arkun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bunun yanı sıra B.Y. aile mahkemesine başvurmuş ve mahkeme 4 ay süre ile Arkun'un B.Y.'ye yönelik hakaret, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik söz ile davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu iş yerine ve konuta yaklaşmamasına karar vermişti.

"Zaman içerisinde durum, daha iyi bir şekilde anlaşılacak"

Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü iddia eden B.Y.'nin avukatı Fatih Uzun konuya ilişkin açıklama yaptı. Avukat Uzun, "Müvekkilimiz yaşanan olaylardan dolayı ciddi bir baskı altındaydı. Bu baskıyı aştıktan sonra kendisi ile görüşüp, şüpheli hakkında şikayetçi olma yönünde bir karar aldık ve kararımıza istinaden de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun içeriği tam olarak kamuya yansıtılmış değil. Zaman içerisinde durum, daha iyi bir şekilde anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Adalet tecelli edecek"

Konuşmasının devamında avukat Uzun, "Sadece kadına şiddet olayı değil, kadının duygu ve düşüncelerine yönelik ciddi anlamda bir baskı var. Bu baskılar, savcılığın soruşturması neticesinde ortaya çıkacak. Adalet tecelli edecek. Malumunuz olduğu üzere son dönemlerde birçok kadına şiddet olayı var. Bu şikayetimiz neticesinde, bu olay umarım bir emsal teşkil eder. Suçlular hak ettiği cezayı alırlar ve kamu nezdinde kadına şiddetin önlenmesi sağlanmış olur" şeklinde konuştu.

"Şüphelinin ne kadar ağır suçlar işlediği anlaşılacaktır"

Soruşturmanın 'tehdit' suçuna ilişkin yürütülmesine yönelik konuşan avukat Uzun, "Şu an bu şekilde görünüyor olsa da aslında şikayet dilekçemizin içerisinde birden fazla suç var ve vahim nitelikli suçlar söz konusu. Her ne kadar insanlar açıklamalarında olayı küçümseseler de, ev içerisinde yaralama olduğunu iddia etseler de böyle bir hadise söz konusu değil. Dilekçemizin içeriği okunduğu takdirde, daha nitelikli suçlar olduğu rahatlıkla görülebilecek. Bu minimalde biz, özellikle yargıya müdahale edilmemesi anlamında susuyoruz, açıklamalarda bulunmuyoruz. Dediğimiz gibi zaman içerisinde soruşturma genişletilip, derinleştirildiği takdirde şüphelinin ne kadar ağır suçlar işlediği anlaşılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA