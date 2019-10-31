RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

31.10.2019 16:52

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2'ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.



Bildirici durumu sosyal medyadan duyurarak böyle bir uygulamanın kurumun 25 yıllık tarihinde ilk kez meydana geldiğini ve hukuksuz olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle