RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2’ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

31.10.2019 16:52
RTÜK Üst Kurulu CHP kontenjanıyla üye olan Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısının ardından CHP kontenjanından üye olmuş olan Faruk Bildirici'nin 2'ye karşı 6 oyla üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.


Bildirici durumu sosyal medyadan duyurarak böyle bir uygulamanın kurumun 25 yıllık tarihinde ilk kez meydana geldiğini ve hukuksuz olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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