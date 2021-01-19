Kılıçdaroğlu'nun avukatının skandal sözleri Halk TV'nin başını yaktı! RTÜK'ten kanala inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Halk TV'de katıldığı bir programda, Üst Kurulu hedef alan sözleri üzerine yayıncı kuruluş hakkında inceleme başlattı.

RTÜK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Üst Kurulu terörle özdeşleştirdiği" sözlerinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

"AVUKATLIK MESLEĞİNİ İFA EDEN KİŞİ İÇİN AKIL TUTULMASI"

Açıklamada, Çelik'in sözlerinin "avukatlık mesleği ifa eden bir kişi için akıl tutulması" niteliğinde olduğuna dikkat çekilirken,"Şahsın küstah söylemlerini esefle kınıyoruz. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları 'terörize' unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır." ifadeleri kullanıldı.

'BU SÖZLER KENDİSİNE İNSAN DİYEN KİMSEYE YAKIŞMAZ'

Milli ve manevi değerler başta olmak üzere çocuk ve gençleri zararlı yayın içeriklerinden koruyan aile, kadın ve engelliler konusunda Üst Kurulun, son derece hassas bir çalışma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, insanlık düşmanı teröristlerin vahşi ve kanlı eylemleriyle aynı kefeye koymanın, bırakın bir avukata kendisine insan diyen hiç kimseye yakışmayacağı vurgulandı.

"DERHAL ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ"

Yapılan suçlama ile RTÜK'ün bilinçli ve sistematik bir şekilde yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya çabalarının bir parçası olduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üstelik ülkemize yönelik bölücü faaliyet gösteren neredeyse tüm terör örgütleriyle işbirliği yapmak ve eylemlerine destek olmaktan hakkında 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen bir kişinin Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzun faaliyetlerine terör eylemi benzetmesi yapması manidardır. Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir. Yayın hizmetleri ilkelerinin açıkça yer aldığı 6112 sayılı yasayı ihlal eden Halk TV logolu medya hizmet sağlayıcı hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu