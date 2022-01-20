RTÜK, spiker Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı: Muhalefet lideri gibi davranamaz - Haberler
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RTÜK, spiker Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı: Muhalefet lideri gibi davranamaz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. Şahin, açıklamasında, "FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu sözler FOX ana haber sunucusu Selçuk Tepeli tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

"MUHALEFET LİDERİ GİBİ DAVRANAMAZ"

Bu gelişmenin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini açıkladı. İnceleme başlatıldığını da duyuran Şahin, şunları söyledi: "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."

RTÜK, spiker Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı: Muhalefet lideri gibi davranamaz

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Ebubekir Şahin, Selçuk Tepeli, Rtük, Fox, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)
Haydar:Sürekli iktidarın reklamını yapan muhalefeti yerden yere vuran tek yanlı taraflı yayın yapan kanallar hakkında niçin soruşturma yapmıyorsunuz o zaman.Demekki sizde tarafsız değilsiniz peki size kim inceleme başlatacak. Cevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
Emin Alıç:İktidarın basın sözcüsü gibi davranabilir, ama muhalefet edemez. Çok komikkk Cevap Yaz 7 29 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU :Aman kimse eleştirmesin , hayırdır memleket babanızın çiftliği mi ? Adam neyi yanlış görüyosa söylüyor , neden dokunuyor bunlar. Ülke adam gibi yönetilse kimsenin bir şey diyeceği yok zaten.... Bu zihniyet ile bu ülkenden hiç bir halt olmaz.... Cevap Yaz 15 50 Yayından Kaldır
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