RTÜK, spiker Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı: Muhalefet lideri gibi davranamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu sözler FOX ana haber sunucusu Selçuk Tepeli tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

"MUHALEFET LİDERİ GİBİ DAVRANAMAZ"

Bu gelişmenin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini açıkladı. İnceleme başlatıldığını da duyuran Şahin, şunları söyledi: "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri