RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi

RTÜK, Esra Erol'un programında çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunan kadına gelen tepkilerin ardından ATV'ye idari para cezası verdi.

Esra Erol'un programında Esra Karakuş adında bir kadının, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunması tepkilere yol açarken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), kamuoyunda tepkiye neden olan televizyon programıyla ilgili harekete geçti. Kanalın aldığı ceza ise belli oldu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi RTÜK üyesi Okan Konuralp, "RTÜK toplantısının gündeminde, ATV'nin kamuoyunda tartışma yaratan programı da vardı. Üst Kurul oy çokluğuyla, kanala idari para cezası verilmesini yeterli gördü. 6 aylık bir bebeğin özne olduğu programa verilen cezayı yeterli görmememiz. Daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür yayınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandık. Kamuoyunun vicdanına/bilgisine" dedi.