RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, uzaktan eğitim programında türbanlı bir öğretmenin görev alması ile ilgili tepki gösteren Tele1 sunucusu Can Ataklı'ya yanıt verdi. Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından bugün itibarıyla uzaktan eğitime çekildi. EBA sistemi üzerinden verilen eğitimlerde türbanlı öğretmenin bulunması Tele1 sunucusu Can Ataklı'nın tepkisini çekti. Ataklı, canlı yayında başörtülü öğretmenlerin rol model olamayacağını belirterek, "Bu kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerle ilgili konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Tele 1 için harekete geçildiğini söyledi. TELE 1 HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTIK RTÜK Başkanı Şahin, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında MEB tarafından hızlı bir şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığına dikkat çekerek, "Ancak, milli dayanışmamızın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu da üzülerek görüyoruz. Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların, vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir" ifadelerini kullandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin