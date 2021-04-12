RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısının klibine müstehcen bulunmasıyla ilgili verilen ceza hakkında samimi bir itirafta bulundu. Şahin, "Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden demiştim, öyle de oldu" dedi.

Şarkıcı Hadise'nin 2017 yılında çıkardığı Sıfır Tolerans klibi açık sahneler bulunduğu gerekçesiyle bazı kesimler tarafından tepki toplamıştı. Klip için devreye giren RTÜK, klibi yayınlayan birçok kanala reklam gelirlerinin %2'si kadar para cezası verilmesine karar verilmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Sabah'a verdiği röportajda o ceza hakkında konuştu.

"KLİBE CEZA VERİNCE DAHA ÇOK İZLENDİ"

Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesiyle Hadise'nin ceza verilen klibiyle ilgili açıklama yapan Şahin, "Cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. 'Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden' demiştim. Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz"dedi.