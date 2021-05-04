RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Podcast yükselen mecra
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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Podcast yükselen mecra

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Podcast yükselen mecra
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Ipsos ve Podbee Media'nın yürüttüğü araştırmaya göre Türkiye'de düzenli Podcast dinleyen sayısının yaklaşık 650 bin; düzensiz aralıkla dinleyenlerin sayısının ise yaklaşık 2 milyona ulaştığını bildirdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Ipsos ve Podbee Media'nın yürüttüğü araştırmaya göre Türkiye'de düzenli Podcast dinleyen sayısının yaklaşık 650 bin; düzensiz aralıkla dinleyenlerin sayısının ise yaklaşık 2 milyona ulaştığını bildirdi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, internetin hayatın ayrılmaz parçası olmasıyla birlikte 2000'li yıllardan itibaren ortaya çıkan dijital mecraların yeni izleyici/dinleyici alışkanlıkları oluşturduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Podcast dinleme alışkanlıklarına dair verileri paylaşan Uslu, "Ipsos ve Podbee Media'nın yürüttüğü Podcast araştırmasına göre Türkiye bu mecrada yüksek potansiyele sahip. Araştırmaya göre Türkiye'de düzenli olarak Podcast dinleyenleri sayısı yaklaşık 650 bin; düzensiz aralıkla dinleyenlerin sayısı ise yaklaşık 2 milyona ulaşmaktadır. Ayrıca podcastten haberdar olup dinleyemediğini ifade eden kişi sayısı (potansiyel dinleyici kitlesi) yaklaşık 5 milyondur. Aktif dinleyici grubun büyük çoğunluğunu 25 yaş altı nüfus oluşturmaktadır. Dinleme gerekçesi sırasıyla bilgilenmek ve eğlenmek olarak sıralanmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizde geleneksel medya hala en çok tercih edilen mecra olsa da özellikle genç kitlenin ve büyükşehirlerdeki izleyici/dinleyici nüfusun yeni dijital ortamları deneyimlemeye çok daha eğilimli olmaları uzun vadede yaşanacak dönüşümü şimdiden göstermektedir" ifadelerini kullandı.Uslu'nun paylaştığı linkte ise araştırmaya ilişkin verilerin detayları yer aldı. Buna göre Türkiye'de Podcast bilinirliği yüzde 11 seviyesinde. Aktif podcast dinleyicilerinin; yüzde 31'i yüksek ses grubundan, yüzde 53'ü 25 yaş altı ve yüzde 43'ü Marmara Bölgesi'nde yaşıyor. Podcast dinleyicilerinin gelir seviyesi yüksek ve genç bir kitle.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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