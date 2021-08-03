RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Erol Mütercimler açıklaması
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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Erol Mütercimler açıklaması

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Erol Mütercimler açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş. Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. ve konunun takipçisi olacağız. Hatırlatmış olalım aynı sözler için yargılanan Erol Mütercimler'e İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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