RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Uslu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Uslu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Uslu'nun tercihi, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafı oldu.

Uslu, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından açıklama yapan İbrahim Uslu, AA foto muhabirlerine ve tüm AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.