Rtip Türkiye Toplantıları

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından düzenlenen "Türkiye Toplantıları" kapsamında Malatya buluşması gerçekleşti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Vali Vekili Miktat Alan, gelişen dünyaya paralel bir şekilde Türkiye'nin de her geçen gün büyüyüp, gelişip ve kalkındığını belirtti.



Türkiye ekonomisinin yükselen ekonomiler arasında yer aldığının altını çizen Alan, "Ülkemiz bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik etkin roller üstlenmektedir. Küreselleşmenin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde özellikle ekonomi alanında atılacak adımlar öncesinde risk analizlerinin yapılması, kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilebilir programlar hazırlanması, kaynakların en iyi ve en uygun şekilde kullanılması son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise kenttin yatırımcılar için önemli bir yer olduğunu söyledi.



Malatya'nın öne çıkan, her zaman daha çok gelişen iddialı bir il olduğunu ifade eden Çakır, "Bu sanayide de her alanda da böyle. Rus-Türk ilişkilerinin bölgemiz için ne kadar önemli olduğu kriz sırasında ortaya çıktı. Yaşanan krizde görüldü ki Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacı var. En azından bölgenin huzuru, dünya barışı için yakınan gözlemlemiş olduk." ifadelerini kullandı.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da kenttin son yıllarda sosyal, ticari ve sanayi altyapısını geliştiren bir kent olduğunu dile getirdi.



RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise birliklerinin 20 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak çok renkli ve faydalı bir yapı olduklarını belirtti.