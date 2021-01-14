RTGD ödülleri 2021 sahiplerini buldu! Medya Oscarları Ödül Töreni'nde Kenan İmirzalıoğlu ve Buraz Özçivit ödül aldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dağıtıldı. Törende dikkat çeken isimler ve ödüllerin sahipleri merak edilen konulardan oldu. RTGD ödülleri 2021 kazananları kimler? RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni sahipleri kimler?

Ödül töreninde dikkat çeken isimler ve kazananları sizler için derledik.

RTGD ÖDÜLLERİ 2021 SAHİPLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu ve birçok oyuncuya ödüllerini teslim etti. Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu ödüle laik görüldü.

RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende birçok oyuncu farklı kategorilerden ödüllere laik görüldü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu, radyo kategorisinde Polis Radyosu, radyo yapımcısı kategorisinde TRT Türkü Radyosu'ndan Türküler Ne Der programıyla Mehmet Özbek, yerel kanal kategorisinde Afyonkarahisar'dan Kanal 3 ödüle layık görüldü.

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi gerçekleştirildi. Buna göre, tartışma programı kategorisinde Tarafsız Bölge programı ile CNN Türk'ten Ahmet Hakan Coşkun, kuşak haber programı kategorisinde TRT Haber'den Cengizhan Cevahiroğlu, güncel program kategorisinde Beyaz TV'den Ferda Yıldırım, kısa belgesel programı kategorisinde Toplumsal Hafıza programıyla A Haber'den Haktan Uysal, aktüel siyasi program kategorisinde Başkent Kulisi programıyla Kanal 7'den Mehmet Acet, ekonomi kuşağı kategorisinde A Para'dan Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programı, ekonomi programı kategorisinde Piyasa Hattı programıyla Bloomberg HT'den Gizem Yılmaz, spor programı kategorisinde Son Sayfa Programı ile A Spor'dan Mustafa Göksu ödül aldı.

Mustafa Cambaz Özel Ödülü 24 Tv'de An ve Zaman programıyla Koray Şerbetçi'ye ve Nursal Tekin Özel Ödülü ise Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ekibine verildi.

2019 RTGD ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ - BLOOMBERG HT

YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI

BİRİNCİ SAYFA- CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI

HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI

EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV

YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV

YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI

YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER

YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI

POLİS RADYOSU

YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI

MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI

KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV