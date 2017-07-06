Rpr Medya, 5. Yılını İş Ortaklarıyla Kutladı

Artan rekabet ile firmalar için büyük önem taşımaya başlayan PR çalışmalarının Türkiye'de son yıllarda hızlı bir ivme yakaladığını belirten RPR Medya AŞ Başkanı Ercan Halıcı, 5 yıl önce sadece "gazete, dergilerde haber çıkarmak" olarak algılanan PR'ın bugün sosyal medya yönetiminden, iş dünyası aktörlerini bir araya getirmeye kadar çok sayıda misyon üstlendiğini kaydetti.

Ercan Halıcı, 5. kuruluş yıldönümünde de sektördeki gelişime dikkati çekmek için eski ve yeni firmaları yemek organizasyonunda buluştururken, sektörlerinde her biri en önemli marka olan firmaların temsilcilerinin de tanışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Halıcı, firma temsilcilerinin iş yaşamına dair gelişmeleri, yeni proje ve fikirlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "5 yıl önceki pr çalışmaları ile bugün gelinen noktada dağlar kadar fark var. İlk yol arkadaşlarımızdan çok değerli Barış Aydın'dan, Emre Katırcı; Efe Bezci'den, Muhanver Gözüm, Osman Karagöz; Murat Akça'dan, Gazi Çelik, Murat Güreşçi'ye kadar sektörlerinde en önemli isimlerle çalışmak, birlikte yol almak ve onları birbirleriyle tanıştırmak bize ayrı mutluluk kaynağı oldu" dedi.