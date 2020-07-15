Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
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Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın doğum tarihi, boyu gibi ayrıntılar merak ediliyor. Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile olan evliliğinden dünyaya gelen Roza'nın ismi babaannesinden geliyor. Peki, Roza Sabah kimdir?

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
15.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:05

Roza Sabah, güzelliği ile dikkat çekiyor. Coşun Sabah'ın iki kızından biri olan Roza, İngiltere'de eğitimini sürdürüyor. Şarkıcı, besteci ve udi olarak tanınan Coşkun Sabah ise aslen Diyarbakırlı'dır. Peki, Ceyda Okay kimdir?

ROZA SABAH KİMDİR?

Güzelliği ile gündeme gelen Roza Sabah, şarkıcı Coşkun Sabah ile Türkiye eski Güzeli Ceyda Okay'ın kızıdır. Roza'nın yanı sıra Coşkun Sabah'ın bir kızı da bulunuyor. Ünlü sanatçı Roza'nı annesi Ceyda Okay'dan 2017 yılında boşanmıştır.

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?

Roza Sabah, 1999 yılı Nisan ayında dünyaya geldi. İngiltere'de öğrenimini sürdüren Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?

CEYDA OKAY KİMDİR?

Okay, 1995 yılında Türkiye 2. güzeli seçildi ve bir süre mankenlik yaptı. 22 Haziran 1997 yılında ise şarkıcı Coşkun Sabah ile dünyaevine girdi, böylelikle kariyerini noktaladı.

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?

Çiftin 1999 yılında dünyaya gelen Roza, 2009 yılında doğan Helen adında iki kızları bulunuyor. Coşkun Sabah'ın eşini aldattığı gerekçesi ile çift yollarını 2017 yılında ayırdı.

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