Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı
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Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı

26.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:27
Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, rotu çıkınca kontrolden çıkan içecek yüklü TIR, yan yattı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, rotu çıkınca kontrolden çıkan içecek yüklü TIR, yan yattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Bolvadin- Çay karayolunda Çay yönüne giden Süleyman Şahin (30) yönetimindeki 49 AAK 411 plakalı TIR, rotunun çıkması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak kot farkı bulunan yan yola girdi. Kazada, içecek yüklü dorse çekiciden koparken, yan yatan TIR'ın şoförü Süleyman Şahin hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ayakta tedavi edildi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik tim ekipleri, başka kaza meydana gelmemesi için önlem aldı. Kazaya karışan TIR'ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.


- Afyonkarahisar
Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı
Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı
Rotu çıkan içecek yüklü TIR yan yattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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