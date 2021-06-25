Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim?
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Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim?

Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim?
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Ekonomi dünyasında yakından tanınan ve yaptığı yatırımlarla dünya genelinde adını duyuran Rönesans Holding hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim?

1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, halen dünyanın 28 ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Peki, Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim? İşte, merak edilen konunun detayları…

RONESANS HOLDİNG HAKKINDA

1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, halen dünyanın 28 ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji, endüstri tesisleri ve sağlık ana dallarında faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Rönesans Holding 23. sırada yer alıyor. Avrupa'nın ise 9'uncu en büyük müteahhitlik şirketi konumunda. 2019 yıl sonu itibarıyla 5,4 milyar dolar global ciro ve 9 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holdingin hedefi, orta vadede inşaat sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 kuruluşu arasına girmek…

2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

RÖNESAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU

Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim?
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