Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor?

Ekonomi alanındaki yatırmaları ve finansal faaliyetleri ile dikkatleri çeke Rönesans Holding, vatandaşların merak konusu oluyor. Peki, Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor? İşte, dev holding hakkında merak edilenler ve yanıtları…

Rönesasn Hoding Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Rönesans Holding 28. sırada yer alıyor. Avrupa'nın ise 9'uncu en büyük müteahhitlik şirketi konumundadır. Peki, Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

RÖNESANS HOLDİNG KİMİN?

1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, halen dünyanın 28 ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji, endüstri tesisleri ve sağlık ana dallarında faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Rönesans Holding 28. sırada yer alıyor. Avrupa'nın ise 9'uncu en büyük müteahhitlik şirketi konumunda. 2019 yıl sonu itibarıyla 5,4 milyar dolar global ciro ve 9 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holdingin hedefi, orta vadede inşaat sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 kuruluşu arasına girmek…

2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YÖNETİM KURULU

Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor?

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Adil Karaismailoğlu Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Güzel Sözler Abdullah Avcı Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rönesans Holding kimin, Rönesans Holding hangi alanda faaliyetler gösteriyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:10:16. #1.11#