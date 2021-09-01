Romatizmal hastalıkların tedavi yöntemi; egzersiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Romatizmal hastalıkların tedavi yöntemi; egzersiz

Romatizmal hastalıkların tedavi yöntemi; egzersiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Romatizmal hastalar için potansiyel tedavilerden birinin egzersiz olduğunu ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Egzersizin iltihabı artırdığını düşünmek yerine fiziksel aktivite artık romatizmal hastalıkları olan hastalar için bir anti-enflamatuar tedavi olarak savunuluyor" dedi.

Romatizmal hastalar için potansiyel tedavilerden birinin egzersiz olduğunu ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Egzersizin iltihabı artırdığını düşünmek yerine fiziksel aktivite artık romatizmal hastalıkları olan hastalar için bir anti-enflamatuar tedavi olarak savunuluyor" dedi.

Romatizmal hastalıkların tipik bir özelliğinin kalıcı sistemik iltihaplanmanın, yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkili olduğunu, metabolik bozukluklara ve kas kaybına yatkınlık yarattığını belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Bu bozukluklar, fiziksel aktivitenin azalmasına, iltihaplanmanın şiddetlenmesine ve bir kronik hastalıklar ağının gelişmesine yol açarak kronik iltihaplanmanın 'kısır döngüsünü' oluşturabilir" diye konuştu.

KRONİK HASTALIKLARIN GELİŞİMİNİ DAHA DA ARTIRABİLİR

Ertürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalıcı sistemik iltihaplanma, romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizmal hastalıkların tipik bir özelliğidir. Kronik inflamasyon, insülin direnci, dislipidemi, hızlandırılmış damar tıkanıklık problemleri ve dolayısıyla tip 2 diabet, kardiyovasküler hastalık ve demans gibi kronik hastalıklar ağına yatkınlık yaratır. Hastalığa özgü semptomlar, inflamatuvar romatizmal hastalığı olan hastaların hareket kabiliyetini, fiziksel aktivitesini ve fiziksel kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Fiziksel hareketsizlik, iç organlarda yağ birikimine neden olabilir ve b, kronik inflamasyonun 'kısır döngüsünde' kronik hastalıkların gelişimini daha da artırabilir."

"EGZERSİZ SIRASINDA MİYOKİN PROTEİNİ SALGILIYOR"

İskelet kasının egzersiz sırasında miyokin adı verilen proteinleri salgılayarak diğer organlarla iletişim kurduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Bazı miyokinlerin, her egzersiz seansında iltihap önleyici yanıtlar oluşturduğu ve kardiyovasküler risk faktörlerinde uzun vadeli egzersizle sağlanan iyileşmelere aracılık ettiği ve dolaylı bir iltihap önleyici etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, fiziksel aktivitenin iltihap yollarını şiddetlendirebileceği korkusunun aksine, egzersizin romatizmal hastalıkları olan hastalar için potansiyel bir tedavi" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Derya Şensoy Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Marcao Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Romatizmal hastalıkların tedavi yöntemi; egzersiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:03:31. #1.16#

title