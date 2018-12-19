Romanyalı Şarkıcı Anca Pop Hayatını Kaybetti

– Romanya-Kanada kökenli söz yazarı ve şarkıcı Anca Pop, arabasının Tuna Nehri'ne uçması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Yeni yıl öncesi ailesini ziyarete giden 34 yaşındaki şarkıcının kız kardeşi, ablasına ulaşamadığı için durumu polise haber verdi. Bunun üzerine Anca Pop'u bulmak üzere arama çalışmaları başlatıldı ve polis, Tuna Nehri'ne bir aracın düştüğü bilgisine ulaştı. Şarkıcının arabası ve cansız bedeni, ekipler tarafından bulundu. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Müziğe 2004 yılında başlayan Romanyalı şarkıcının hayatı, 2008'de Goran Bregovic ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti. Ünlü şarkıcının özellikle Japonya'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyordu.

Kaynak: DHA