Romanyalı öğrenciler Yunus Emre şiirleri okudu

Romanya'nın Köstence kentinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı ve UNESCO tarafından 2021'in "Yunus Emre Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması düzenledi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Romanyalı öğrenciler, enstitü ve Köstence İl Eğitim Müfettişliği iş birliğinde bu yıl yapılan Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması'nda Yunus Emre'nin şiirlerini okudu.

Köstence ve çevre bölgelerden, çeşitli yaş gruplarından oluşan üç kategoride toplam 60 öğrencinin katıldığı etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları sebebiyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Köstence YEE merkez binasında düzenlenen törenle, her kategoriden en çok beğeni toplayan üç öğrenci ödüllerini, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Köstence İl Eğitim Müfettişliği Türkçe Müfettişi İcbal Anefi ve Köstence YEE Müdürü Tuna Balkan'dan aldı.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet