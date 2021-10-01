Romanya'da korona hastanesinde yangın

Romanya'da bulunan bir pandemi hastanesinde çıkan yangında can kaybı olduğu açıklandı.

Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan bir pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Sağlık Bakanlığı can kaybı olduğunu ifade ederek detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye eri görevlendirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında da Romanya'nın Piatra Neamt kentinde bulunan bir pandemi hastanesinde de yangın çıkmış 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bükreş'te bulunan başka bir hastanede de Ocak ayında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. - KÖSTENCE

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