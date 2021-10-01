Romanya'da korona hastanesinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Romanya'da korona hastanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Romanya'da korona hastanesinde yangın

Romanya'da bulunan bir pandemi hastanesinde çıkan yangında can kaybı olduğu açıklandı.

Romanya'da bulunan bir pandemi hastanesinde çıkan yangında can kaybı olduğu açıklandı.

Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan bir pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Sağlık Bakanlığı can kaybı olduğunu ifade ederek detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye eri görevlendirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında da Romanya'nın Piatra Neamt kentinde bulunan bir pandemi hastanesinde de yangın çıkmış 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bükreş'te bulunan başka bir hastanede de Ocak ayında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. - KÖSTENCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mehmet Nuri
Magazin Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mehmet Topal
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Güzel Sözler Mario Balotelli Vladimir Putin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Romanya'da korona hastanesinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:35:29. #1.12#