Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan Klaus Iohannis oldu
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Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan Klaus Iohannis oldu

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan, mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis oldu.

25.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:54
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan Klaus Iohannis oldu

'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan, mevcut oldu.


10 Kasım'da düzenlenen ilk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 oranında oy alamaması nedeniyle pazar günü yapılan ikinci turda, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Iohannis ile Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı Viorica Dancila yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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