Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye Liyakat Nişanı
ROMANYA Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Osman Koray Ertaş'a Ulusal Liyakat Nişanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.
ROMANYA Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Osman Koray Ertaş'a Ulusal Liyakat Nişanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Iohannis'in, Büyükelçi Ertaş'ı, Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle Romanya Dışişleri Bakanı Teodor
Meleşcanu'nun önerisiyle bu nişana layık gördüğü açıklandı.
Kaynak: Hürriyet