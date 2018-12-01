Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye Liyakat Nişanı

Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye Liyakat Nişanı

ROMANYA Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Osman Koray Ertaş'a Ulusal Liyakat Nişanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye Liyakat Nişanı

ROMANYA Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Osman Koray Ertaş'a Ulusal Liyakat Nişanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Iohannis'in, Büyükelçi Ertaş'ı, Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle Romanya Dışişleri Bakanı Teodor

Meleşcanu'nun önerisiyle bu nişana layık gördüğü açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

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