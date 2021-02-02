Romantik Komedi filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Romantik Komedi konusu ne, oyuncuları kimler?

Romantik Komedi filmi bugün Show TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Romantik Komedi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Yerli filmler arasında son yıllarda komedi ve romantizm türündeki başarılı yapımlardan biri olan Romantik Komedi hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Romantik Komedi filmi hakkında soruların yanıtı haberimizde. Romantik Komedi film konusu nedir? Romantik Komedi oyuncuları kimler? Romantik Komedi filmi hakkında merak edilen her şey!

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Romantik Komedi filmi bugün 2 Şubat Salı akşamı saat 23:15 'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

ROMANTİK KOMEDİ FİLM KONUSU NEDİR?

Esra, Didem ve Zeynep, üç yakın arkadaştır. Zeynep'in düğünü sürprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.

Reklâm ajansına çalışmaya başlayana Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir.

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Sedef Avcı -Esra

Cemal Hünal - Mert

Begüm Kütük - Ece

Engin Altan Düzyatan - Cem

Sinem Kobal - Didem

Gürgen Öz - Yiğit

Burcu Kara - Zeynep

Kubilay Penbeklioğlu

Mert Yavuzcan

Pelin Çalışkanoğlu

Burcu Esmersoy

Janset

Seda Kement - Derya

Aslı Şahın - Sevgül