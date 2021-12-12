Romantik Doğum Günü Kutlaması

Kendisi gibi oyuncuGökhan Alkanile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyenNesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Birkaç gün önce 34 yaşına basan Alkan için bir parti organize eden güzel oyuncu, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı. Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

8 Aralık tarihinde 34'üncü yaşını kutlayan sevgilisi Gökhan Alkan için bir parti organize eden güzel oyuncu, kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken; Cavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenildi. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından "Nikah öncesi prova gibi" yorumları aldı.

Öte yandan şimdilerde 'Üç Kuruş' adlı dizide boy gösteren Nesrin Cavadzade, paylaşımına; Alkan'ı etiketleyerek "Happy birthday love" (İyi ki doğdun aşk) notunu düştü. Yakışıklı oyuncunun pastasındaki "Sensin" yazılı not da hayranlarının gözlerden kaçmadı. Çiftin bu karelerine dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Geçtiğimiz haftalarda mutlu birliktelikleri süren Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasında kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Cavadzade'nin Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu. Çıkan haberler inin ardından Nesrin Cavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

"Değerli basın mensupları; Bugün hakkımda çıkan haberler i şaşkınlıkla okudum! Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden pr çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cevabı hak ettiğine kanaat getirdim. Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz! Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi, sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle..."

39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, aylar önce de 'Kalp Yarası' dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti.

Evlenecekleri konuşulan çiftin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti.