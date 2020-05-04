Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli

Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli
04.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:39

Romanların bayramı Kakava, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, şenlikten uzak sembolik olarak kutlanacak.

Romanların bayramı Kakava, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, şenlikten uzak sembolik olarak kutlanacak.

Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Kakava'ya günler önceden hazırlanan, baharı şen şakrak, Kakava ateşi etrafında bolluk, bereket ve umut dolu danslarını yaparak karşılayan Romanlar, bu yıl aynı coşkuyu yaşayamayacak.

Kutlamaların merkezi Edirne Sarayiçi'nde her sene yapılan eğlenceler, bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yapılamayacak.

Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanların bu yıl koronavirüs nedeniyle Kakava'da evlerinden çıkamayacağını söyledi.

Romanların Kakava'yı, bolluk, bereket ve huzur dilekleriyle kutladığını belirten Güyümgüler, "Sevdiklerimiz için sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Ateşimizi sembolik olarak kapımızın önünde yakacağız, ayrıca sosyal medya üzerinden müzisyenlerimizin de katılacağı bir program düzenleyerek, evde kalan Romanlar için kutlama yapabiliriz." dedi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da Romanların bu yıl Kakava'yı hüzünlü bir şekilde geçireceklerini belirtti.

Şallı, tarihte, Romanların Kakava'yı kutlamadığı bir yılın olmadığını, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle talihsiz günler yaşadığını söyledi.

Kakava'nın, Romanların heyecan ve mutluluğunun arttığı bir gün olduğunu ifade eden Şallı, şunları kaydetti:

"Romanlar, Kakava'da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşma sevincini birlikte yaşar. Aslında Kakava, tüm bireylerin kaynaştığı, ortak bir insanlık heyecanı içerisinde birleştiği bir gündür. O gün herkes Roman olur. Bu ortak heyecanımızı bu yıl yaşayamacağız. Elbette bu günler de geçecek ve tekrar bir araya geleceğiz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu yıl Kakava ateşinin sembolik olarak yanacağını dile getirmişti.

Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Samsun Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 13:05:09. #1.14#
title