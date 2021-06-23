Romanlar "12'ye kadar eğlence yeter" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Romanlar "12'ye kadar eğlence yeter" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlar yasakların kalkmasıyla düğün sezonunu açtı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlar yasakların kalkmasıyla düğün sezonunu açtı. Mahalle düğününde doyasıya eğlenen Romanlar, "Bize 12'ye kadar eğlence yeter" dedi.

Türkiye'de yasakların kalkması ile başlayan normalleşme süreci Roman vatandaşları sevindirdi. Beylikdüzü Yakuplu'da yaşayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla sokak düğünlerine yeniden başladı. Roman düğününün yapıldığı Yakuplu Mahallesinde vatandaşlar hem korona virüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının kaldırılmaya başlanmasını hem de düğün için aynı anda kutlama yaptı. Davul ve zurna eşliğinde doyası oynayan romanlar saat 12 olmadan eğlenceye son verdiler.

"BİZ ROMAN VATANDAŞLARI OLARAK BAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Saat 12'ye kadar süren eğlencenin kendilerine yettiğini ifade eden İbrahim Çakmak, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizim düğünlerimizi yapmamıza izin verdiği yasakları kaldırdığı için. Biz roman vatandaşları olarak başkanımızı destekliyoruz. Başkanımız iyi ki var düğünümüzü burada yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZE SAAT 12'YE KADAR EĞLENCE YETİYOR"

Roman düğününe katılan Kemal Bilgili, "Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kısıtlamalar vardı. Düğün yasakları kalkınca bizim romanlarda düğün yapmaya başladılar. Eskiden saat 5 ila 8 arasında düğünler bitiyordu. Biz bu durumdan hiç memnun değildik, organizasyona boşa para veriyorduk. Şimdi düğünler saat 12'ye kadar devam ediyor, eğleniyor hep birlikte oynuyoruz. Bize Saat 12'ye kadar eğlence yetiyor" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Romanlar '12'ye kadar eğlence yeter' dedi
Romanlar '12'ye kadar eğlence yeter' dedi
Romanlar '12'ye kadar eğlence yeter' dedi
Romanlar '12'ye kadar eğlence yeter' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Ebru Gündeş Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Romanlar "12'ye kadar eğlence yeter" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:52:08. #1.15#

title