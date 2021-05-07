Roman Kültür ve Sahne Emekçileri müzisyenlerinden Kızalay'a şarkılı teşekkür
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Roman Kültür ve Sahne Emekçileri müzisyenlerinden Kızalay'a şarkılı teşekkür

Roman Kültür ve Sahne Emekçileri müzisyenlerinden Kızalay'a şarkılı teşekkür
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan, Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyesi müzisyenlere, gıda kolisi, kavurma konserve ve hijyen paketi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan, Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyesi müzisyenlere, gıda kolisi, kavurma konserve ve hijyen paketi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Gönüllüleri, Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği Başkanı Gökhan Gedik, AK Parti Menteşe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şahin, şube yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Menteşe Şubesi kadın kolu üyeleri, AK Parti Menteşe Kadın ve Gençlik Kolu yönetim kurulu üyeleri, Menteşe İlçesi Karamehmet, Hacı Rüstem, Cami Kebir, Orhaniye, Muslihittin ve Karşıyaka mahallelerinde yaşayan Roman müzisyenler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan yardımında bulundu.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Gönüllülerinin Ramazan yardımında bulunduğu Roman müzisyen Halil Samanlıoğlu ve oğlu Çağrı Türk Kızılay ekiplerine Keman çalarak söyledikleri şarkılarla teşekkür etti.

Samanlıoğlu, Kızılay ekiplerinin salgın sürecinde Roman müzisyenlere ve sahne emekçilerine sürekli destek verdiğini belirterek, "Bir müzisyen olarak bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay ekiplerine kemanımızla teşekkür etmek istedik. Çaldığım eserleri fedakarca görev yapan tüm Kızılay ekiplerine hediye ediyorum."dedi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise Ramazan'ın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu söyledi.

Menteşe ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi, kavurma, nakit yardımı ve hijyen paketleri ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Gürbüz,, ihtiyaç sahibi ailelere 250 liralık mobil alışveriş koduyla market yardımı desteği verdiklerini kaydetti.

Gürbüz, Türk Kızılay Genel Merkezi aracılığıyla 200 aileye ise Ramazanda 500'er liralık nakit yardımı yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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