Roman Kadınlardan Şiddete Karşı "Doğaçlama Tiyatro"

Edirne'de, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri sahnelenen doğaçlama tiyatro oyununda Roman kadınlarda sahne aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) International Exchange Erasmus Student Network (IESN) Topluluğu ve Yaşam Sahnesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Edirne Cumhuriyet İlkokulunda kadınların yaşadığı sorunları anlatan doğaçlama tiyatro gösterisi yaptı.

Üniversite öğrencileriyle birlikte oyuna katılan Roman kadınlar hem ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı hem de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık mesajı verdi.

TÜ IESN Topluluğu Başkanı Yağız Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan etkinlikle, dezavantajlı kadınlara ulaşmayı ve bilgilendirerek farkındalık çalışması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farklı bir etkinlik yaparak Roman kadınları tiyatro sahnesine çıkardıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün farkındalık yaratmak istedik. Bunu uzun ve sıkıcı konuşmalarla değil bizzat kitleye hitap etmek istedik. Bu okul vasıtasıyla ulaştığımız kadın velilerimizi bir araya toplayıp doğaçlama bir tiyatro etkinliği yapmak istedik. Bugünü anmak, bugünün önemini kavramak ve bugünün farkında olmak istedik. Buradaki kadınları gülümsetmek istedik. Doğaçlama bir gösteri yaptık O kadar çok gülmeye ve motive edilmeye ihtiyaçları var ki yaptığımız işin doğru olduğunu fark etmiş olduk."

Etkinliğe destek veren Edirne Kadın Merkezi ve Danışma Derneği (EKAMEDER) Başkanı Şahide Ağaoğlu da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesiminin rolü olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencileri bizlere gelip bizimle birlikte bir kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliklerini birlikte yapmak istediklerini söylediler. Farkındalık oluşturma adına güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizle, kadınlarımız bir araya gelip güzel bir gösteri sundular." diye konuştu.