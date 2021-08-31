Roman Empire Wars için oynanış fragmanı yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roman Empire Wars için oynanış fragmanı yayınlandı!

Roman Empire Wars için oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Emporor Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan strateji oyunu Roman Empire Wars için ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Emperor Games, taktik - gerçek zamanlı strateji oyunu Roman Empire Wars için ilk oynanış fragmanını yayınladı.

Oyuncular, tüm İmparatorluktaki en şiddetli savaşçılardan oluşan lejyonları toplayabilecek. Bilge ve yorulmaz bir komutan olarak birliklerini zafere götürecek. Ayrıca oyuncular, savaş alanındaki duruma göre hızlı emirler verebilecek ve planlarını değiştirebilecek.

Roma tarihindeki en büyük İmparatorun gerçek hayattaki savaş mücadelelerini deneyimleyebilecek ve büyük ölçekli savaşlarda yer alabileceğiniz Roman Empire Wars için çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

ROMAN EMPIRE WARS OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Mame Thiam Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Roman Empire Wars için oynanış fragmanı yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:03:08. #1.16#

title