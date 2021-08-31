Roman Empire Wars için oynanış fragmanı yayınlandı!

Emporor Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan strateji oyunu Roman Empire Wars için ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Emperor Games, taktik - gerçek zamanlı strateji oyunu Roman Empire Wars için ilk oynanış fragmanını yayınladı.

Oyuncular, tüm İmparatorluktaki en şiddetli savaşçılardan oluşan lejyonları toplayabilecek. Bilge ve yorulmaz bir komutan olarak birliklerini zafere götürecek. Ayrıca oyuncular, savaş alanındaki duruma göre hızlı emirler verebilecek ve planlarını değiştirebilecek.

Roma tarihindeki en büyük İmparatorun gerçek hayattaki savaş mücadelelerini deneyimleyebilecek ve büyük ölçekli savaşlarda yer alabileceğiniz Roman Empire Wars için çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

ROMAN EMPIRE WARS OYNANIŞ FRAGMANI