Romalılardan kalma mezar odasını talan ettiler
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Romalılardan kalma mezar odasını talan ettiler

Romalılardan kalma mezar odasını talan ettiler Sokağa çıkma tedbirlerini fırsat bilip tarihi eserleri talan ettiler Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi.

06.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:16

Romalılardan kalma mezar odasını talan ettiler

Sokağa çıkma tedbirlerini fırsat bilip tarihi eserleri talan ettiler

BURSA - Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen definecilerin uğrak mekanı haline gelen İznik'te tarihi eserler zarar görüyor.

Tarihiyle 4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ne de aday olan İznik ilçesi, barındırdığı tarihi eserler ile definecilerin hedefi haline geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tedbir alınmasına rağmen kaçak kazıya devam eden defineciler, ilçenin tarihi eserlerine zarar vermeye devam ediyor. Defineciler, dışarıda kimsenin olmadığı zamanlarda tarihi eserleri kazarak zarar verdi. Son olarak Abdülvahap mevkiindeki tarlanın içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli figürler bulunan Roma devrinden kalma mezar odasına zarar veren defineciler, aynı zamanda bölgedeki mülk sahiplerine de sıkıntı yaşatıyor.

"Kısıtlama zamanı gelip kazmışlar"

Bugüne kadar yapılan yüzlerce soruşturmaya ve operasyona rağmen definecilerin bu tutumuna da bölge halkı da tepki gösteriyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen bölge sakinlerinden nakkaş Yalçın Öztürk, "Bunlar Roma mezarları. 20 gün önce üzerleri açıktı. Yasak zamanı gelip kazmışlar . Tarla sahibi bunlardan yılıp üstlerini kapatmış. Her yeri kazmışlar. Bunlar hep geceleri oluyor" diye konuştu.

Romalılardan kalma mezar odasını talan ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

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