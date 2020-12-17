Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle
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Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

17.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:01
Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

17 Aralık'ta oynanacak olan, Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle!

17 Aralık'ta oynanacak olan, Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle! İşte detaylar

Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

AS Roma ve Torino 17.12.2020 Perşembe günü İtalya Serie A karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlıyor.

AS Roma Torino Hangi Tarihte?

AS Roma Torino Futbol karşılaşması tarihi 17.12.2020

AS Roma Torino Hangi Kanalda?

AS Roma - Torino maçını Bein Sports Max 1 canlı olarak yayınlayacak

AS Roma Torino Maçı Hangi Gün?

AS Roma - Torino maçı Perşembe günü oynanacak

AS Roma Torino Saat Kaçta?

AS Roma - Torino Maçın başlama saati 22:45

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