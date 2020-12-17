Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle
17 Aralık'ta oynanacak olan, Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle!
17 Aralık'ta oynanacak olan, Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle! İşte detaylar
Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
AS Roma ve Torino 17.12.2020 Perşembe günü İtalya Serie A karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlıyor.
AS Roma Torino Hangi Tarihte?
AS Roma Torino Futbol karşılaşması tarihi 17.12.2020
AS Roma Torino Hangi Kanalda?
AS Roma - Torino maçını Bein Sports Max 1 canlı olarak yayınlayacak
AS Roma Torino Maçı Hangi Gün?
AS Roma - Torino maçı Perşembe günü oynanacak
AS Roma Torino Saat Kaçta?
AS Roma - Torino Maçın başlama saati 22:45