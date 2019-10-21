Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında Romalı taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratın sorumlularının bulunarak kendilerine stadyum yasağı getirileceğini açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında Romalı taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratın sorumlularının bulunarak kendilerine stadyum yasağı getirileceğini açıkladı.
Roma, Cenova ekibi Sampdoria ile deplasmanda oynayan lig maçında Sampdorialı siyahi futbolcu Ronaldo Vieira'ya yapılan ırkçı tezahürat sebebiyle daha önce özür dilemişti. Euronews.com'da Görüntüle