Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor

21.10.2019 14:16

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında Romalı taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratın sorumlularının bulunarak kendilerine stadyum yasağı getirileceğini açıkladı.



Roma, Cenova ekibi Sampdoria ile deplasmanda oynayan lig maçında Sampdorialı siyahi futbolcu Ronaldo Vieira'ya yapılan ırkçı tezahürat sebebiyle daha önce özür dilemişti. Euronews.com'da Görüntüle