Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu

16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:01
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu

BURSA'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

BURSA'nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlattı.

İznik'in kırsal Çiçekli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, mahalle meydanındaki üzerinde yazılar bulunan taşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Saygın'ın "Mahallede bir dibek taşı üzerinde bir yazı, kimlere ait, ne yazıyor" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, bir anda ilçede gündem oldu. Üzerinde yazı bulunan taş, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarihi eser olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlatıldı.

'TAŞ, MAHALLEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELDİ'

Kırsal Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi, taşın, mahallenin simgesi haline geldiğini belirterek, "Bu taş mahalleli tarafından yıllardır kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor, çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı mahallemizin simgesi olarak meydanda sergilemek istiyoruz. Bunun gibi birkaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Eskiden köy olan mahallemizi tanıtacağız" dedi.

"BURADA HEBA OLUYOR"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Işık ise, "Senelerden beridir burada olduğunu biliyoruz, bunun yeri müzedir. Sokaklarda kalmasın, buralarda heba oluyor. Bunun üzerine oturuluyor, yazık" diye konuştu.

Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

İlgili Haberler

Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Kamala Harris Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Şener Şen Cem Yılmaz Didem Soydan
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Deniz Türüç Lance Stroll Lewis Hamilton
Daha Fazla Yangın Vaniköy Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 10:00:53. #1.14#
title