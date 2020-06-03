Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi'ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi'nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları da eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu'nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi. Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.

40 YIL ÖNCE CENAZE NAMAZLARINDA KULLANILIYORDU

Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

Kaynak: DHA