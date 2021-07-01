Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Kültür Sanat

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu Yerleşim alanındaki kazılarda ilk iskelet bulundu Adıyaman'ın Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla başlanan kazı çalışmalarında bin yıllık iskelet bulundu.

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu

Yerleşim alanındaki kazılarda ilk iskelet bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla başlanan kazı çalışmalarında bin yıllık iskelet bulundu. Bin yıllık iskeletin yanında ise çanak bulundu.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evler geçtiğimiz yıl kamulaştırma yapılarak yıkılmıştı.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla birlikte 2 dönümlük alanda başlatılan kazı çalışmalarının 40. gününde bir mezar ile karşılaşıldı. Açılan mezarda bin yıl öncesine ait olan ve sırt üstü konulan bir erkek iskeleti bulundu. Mezar içerisinde yapılan incelemelerde iskeletin hemen yan kısmına konulmuş bir adet çanağa da rastlandı. Doğu ve batı uzantılı olarak gömülen ve kazı çalışmaları esnasında çıkan bin yıllık iskeletin yerleşim alanında bulunan ilk iskelet olduğu öğrenildi.

Bulunan iskelet ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Komagene'nin 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentindeyiz. Bu Perre Antik Kent'te Roma çeşmesinin hemen yanı başında yerleşim yerinin olduğu yerde kazı yaptık. Yaklaşık 40 gündür süren kazılarda mimari parçalar, kanal yapıları ve büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bu blok taşlarının arasında ise bugün ilginç olan bir mezar yapısı tespit edildi. Bu mezar yapısında ise sırt üstü uzanmış bir erkek iskelet bulunmakta. Bu iskeletin yanında ise bir çanak bulunmaktadır. Bu çanak yapısına baktığımızda ise Bizans dönemine aittir. Yaklaşık bin yıllık bir çanak olduğu tespit edildi. Burada bunu ilginç kılan nokta ise yerleşim alanında 40 gündür süren kazılarda ilk kez bir mezar yapısına denk geldik. Sırt üstü bir şekilde gömülmüş. Doğu- batı uzantılı bir şekilde gömülmüş. Çanaklar bir ölü hediyesi olarak sunuluyor" diye konuştu.

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:02:02. #1.16#

title