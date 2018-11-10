Ekin Koç, Rolü İçin 10 Kilo Vererek Özel Eğitimler Aldı

Büyük emek verilerek 3 yıllık bir çalışma sonucunda senaryosu tamamlanan "Şampiyon" filminin detayları ortaya çıkmaya başladı. Başarılı oyuncu Ekin Koç, başrolünü oynadığı film için kilo vererek jokey eğitimi aldı.

JOKEY EĞİTİMİ ALDI, 10 KİLO VERDİ

Filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı ve doktor, diyetisyen bir de fitness hocası kontrolünde tam 10 kilo verdi. Ünlü oyuncu,aynı zamanda jokey Halis Karataş'la beraber vakit geçirerek rolüne hazırlandı.

ŞAMPİYON FİLMİNİN KONUSU NE?

7 Aralık'ta vizyona girecek olan "Şampiyon" filmi, efsane yarış atı Bold Pilot'ın başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile eşi Begüm Atman arasındaki büyük aşkı anlatıyor. Filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

EKİN KOÇ KİMDİR?

21 Haziran 1992 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ekin Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan 26 yaşındaki Ekin Koç, en son Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır.