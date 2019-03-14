Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Kanal D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddiası şok etkisi yarattı. Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Yüzleşme reyting kurbanı oldu.

REYTİNGLERDE GERİDE KALDI

Yüzleşme Kanal D'nin son bombası olarak görülüyordu. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile rakiplerini sollaması neredeyse kesin gözüyle bakılan dizi daha ilk bölümden reytinglerde çok gerilerde kaldı.

DİZİNİN KONUSU

Yüzleşme'de hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor. Yaşanan olaylarla kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

YAPIMCIDAN NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizinin final yapacağı iddiasına henüz yapımcıdan ya da kanaldan net bir açıklama gelmedi.

ROLÜ İÇİN 50 KİLO VERMİŞTİ

Uzun zamandır bir dizide yer almayan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu Yüzleşme dizisindeki Zümrüt Karaca rolü için tam 50 kilo vermiş ve neredeyse tanınmaz hale gelmişti.