Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası

Rolls-Royce firmasının piyasa çıkarmayı planladığı elektrikli otomobil hakkında uzun zamandır birçok iddia ortaya atılıyordu. Rolls-Royce firmasının CEO'su Torsten Müller-Ötvös'ten markanın elektrikli otomobili hakkında resmi bir doğrulama geldi. CEO Müller-Ötvös, Silent Shadow'un Rolls-Royce'un elektrikli otomobili olacağını doğruladı.

Lüks otomobil markası Rolls-Royce'un elektrikli otomobil planlarına yönelik haberler gelmeye başladı. Hibrit otomobil üretimine girmeyip direkt olarak tam elektrikli otomobil sektörüne adım atmayı planlayan otomobil markası için önemli bir detay daha ortaya çıktı.

ADI ''SILENT SHADOW'' OLACAK

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce'un elektrikli otomobilinin Silent Shadow olarak adlandırılacağını doğruladı. Ancak CEO, otomobil hakkında daha fazla bilgi vermedi. Müller-Ötvös, sadece "Bu hala bir sır. Ama tabii ki yepyeni bir Rolls-Royce olacağından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.