Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası

Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası
Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Rolls-Royce firmasının piyasa çıkarmayı planladığı elektrikli otomobil hakkında uzun zamandır birçok iddia ortaya atılıyordu. Rolls-Royce firmasının CEO'su Torsten Müller-Ötvös'ten markanın elektrikli otomobili hakkında resmi bir doğrulama geldi. CEO Müller-Ötvös, Silent Shadow'un Rolls-Royce'un elektrikli otomobili olacağını doğruladı.

Lüks otomobil markası Rolls-Royce'un elektrikli otomobil planlarına yönelik haberler gelmeye başladı. Hibrit otomobil üretimine girmeyip direkt olarak tam elektrikli otomobil sektörüne adım atmayı planlayan otomobil markası için önemli bir detay daha ortaya çıktı.

ADI ''SILENT SHADOW'' OLACAK

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce'un elektrikli otomobilinin Silent Shadow olarak adlandırılacağını doğruladı. Ancak CEO, otomobil hakkında daha fazla bilgi vermedi. Müller-Ötvös, sadece "Bu hala bir sır. Ama tabii ki yepyeni bir Rolls-Royce olacağından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Doğruluk Kontrolü
Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Rolls-Royce firmasının piyasa çıkarmayı planladığı elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddia ediliyordu.

Rolls-Royce firmasının CEO'su Torsten Müller-Ötvös'ten yaptığı resmi açıklama ile iddiaları doğruladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rolls-Royce'un üreteceği elektrikli otomobilin adının ''Silent Shadow'' olacağı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:07:49. #1.15#

title