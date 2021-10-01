Rolando Villazon ile Fatma Said, Zorlu PSM'de konser verdi - Haberler
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Rolando Villazon ile Fatma Said, Zorlu PSM'de konser verdi

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Rolando Villazon ile Fatma Said, Zorlu PSM'de konser verdi

Meksikalı opera sanatçısı Rolando Villazon ile Mısırlı soprano Fatma Said, Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Meksikalı opera sanatçısı Rolando Villazon ile Mısırlı soprano Fatma Said, Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Zorlu PSM'de gerçekleşen ve şef Cem'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Francesco Paolo Tosti, Charles Gounod, Camille Saint-Saens, Pietro Mascagni ve Georges Bizet'nin unutulmaz eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verildi.

Konserde Villazon, "O souverain o juge o pere", "L'esule", "L'ideale", "La del Soto del Perral" eserlerini, Said ise "Je veux vivre", "O fatidica foresta", "Mattinata", "Carceleras" adlı eserleri seslendirdi.

Orkestra ise "Danse Bacchanale", La Traviata'dan "Uvertür", "Intermezzo", "Prelude" eserlerini yorumladı.

"Non ti scordar di me" ile "Torero quiero ser" eserlerini birlikte yorumlayan iki ünlü sanatçı, konser bitiminde uzun süre ayakta alkışlanınca 5 şarkı daha söyledi.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rolando Villazon ile Fatma Said, Zorlu PSM'de konser verdi - Haberler
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