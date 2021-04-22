Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
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Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu

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Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine yanıt gecikmedi. Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu anların animasyonuna yer verildi.

Roketsan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine aynı minvalde yanıt verdi.

RUSYA, TÜRK SİHA'SINI HEDEFE KOYMUŞTU

Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, geçtiğimiz günlerde, 'Lantset' adlı kamikaze drone'unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA'larını hedef göstermişti. Rossiya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı kaydedilmişti.

ROKETSAN'DAN MİSİLLEME

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi. Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'ın Twitter hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
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